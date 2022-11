Un film de Noël de Deadpool a bien failli exister

En entrevue avec Big Issue, Ryan Reynolds a confié qu’un film de Noël mettant en vedette Deadpool a bien failli voir le jour.

L’acteur canadien a dévoilé que le film a existé sur papier. «Il y a quatre ans, [les coscénaristes de Deadpool] Rhett Reese, Paul Wernick et moi avons écrit un film de Noël mettant en vedette Deadpool.»

Le projet a malheureusement connu une fin tragique. «[Le film] s'est perdu dans l'acquisition de Fox par Disney et il n'a jamais été réalisé», a déclaré Reynolds à Big Issue. «Peut-être qu'un jour nous pourrons faire ce film. Ce n'était pas une comédie musicale, mais c'était un film complet de Deadpool Christmas. Alors un jour.»

À défaut de voir Deadpool fêter Noël, l’antihéros masqué se joindra plutôt à Wolverine alors qu'un troisième film de la franchise est prévu le 8 novembre 2024. Reynolds a récemment révélé avoir courtisé Hugh Jackman pendant 6 ans avant qu’il accepte de reprendre son rôle de Wolverine. «C'est finalement Hugh qui a dit: "Je pense que je suis prêt à revenir"», a confié Reynolds. Il ne restait plus qu’à convaincre Kevin Feige, président de Marvel Studios, ce qui n’a pas du tout été un problème selon l'acteur.

En attendant de revoir Wade Wilson au grand écran, on retrouvera Ryan Reynolds et Will Ferrell qui égayeront les Fêtes dans la comédie musicale Spirited, une adaptation du Chant de Noël de Charles Dickens, signée Apple Originals et disponible sur la plateforme Apple TV+.

