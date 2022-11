Apple: jusqu’à 400$ de rabais sur les MacBook Pro et MacBook Air M1

Pour un temps limité, les modèles MacBook Pro et MacBook Air profitent d’une réduction de leur prix pouvant aller jusqu’à 400$, ce qui est un événement plutôt rare pour les portables d’Apple.

Habituellement offerts à partir de 2499$, on peut se procurer un MacBook Pro (M1 Pro et M1 Max) à partir de 2199,99$. Le modèle M1 Pro est offert en deux formats (14 et 16 pouces), en deux couleurs (gris cosmique et argent) et en deux choix d'espace de stockage (512 Go et 1 To). Le modèle M1 Max est offert en format 16 pouces et 1 To et en deux couleurs (gris cosmique et argent). Les claviers français et anglais canadien sont aussi offerts en choix.

Munis de la puce M1 Pro et Max, ces portables offrent des performances élevées tout en consommant moins d’énergie. Le processeur M1 Pro dans les MacBook Pro qui sont en vente offre des performances 2 fois plus rapides que celles de la puce M1 originale, tandis que la M1 Max est jusqu'à 4 fois plus rapide.

Pour commander le MacBook Pro (M1 Pro) - 14 pouces:

MacBook Pro (M1 Pro) - 14 pouces Le modèle Pro de 14 pouces est avec 512 Go ou 1 To d'espace de stockage et deux choix de couleurs: gris cosmique et argent. *Les prix peuvent changer sans préavis. à partir de 2199,99 $ Amazon Canada

à partir de 2199,99 $ Best Buy Canada

Pour commander le MacBook Pro (M1 Pro) - 16 pouces:

MacBook Pro (M1 Pro) - 16 pouces Le modèle Pro de 16 pouces vient avec 512 Go ou 1 To d'espace de stockage et deux choix de couleurs: gris cosmique et argent. *Les prix peuvent changer sans préavis. à partir de 2749,99 $ Amazon Canada

à partir de 2749,99 $ Best Buy Canada

Pour commander le MacBook Pro (M1 Max) - 16 pouces:

Le MacBook Air M1 est aussi en promotion pour un temps limité. Habituellement affiché à 1299$, on peut maintenant mettre la main dessus pour 1149$. Ce modèle ultra léger de 13 pouces est offert en trois choix de couleurs: or, argent et gris cosmique. Les claviers français et anglais canadien sont aussi offerts en choix.

Pour commander le MacBook Air M1:

MacBook Air (M1) - 13 pouces Le modèle Pro de 16 pouces vient avec 1 To d'espace de stockage et deux choix de couleurs: gris cosmique et argent. *Les prix peuvent changer sans préavis. 1149,99$ Amazon Canada

1149,99 $ Best Buy Canada

Les accessoires d’Apple sont également en solde et sont d’excellents atouts pour le nouvel ordinateur.

