Flight Simulator: 250$ de rabais sur l'ensemble TCA Yoke édition Boeing de Thrustmaster

Si vous êtes à la recherche de l’ultime cadeau à offrir à un amateur de simulation de vol (ou à vous-même), l'ensemble TCA Yoke édition Boeing de Thrustmaster pourrait être la solution parfaite.

Habituellement affiché à 649,99$, cet ensemble Thrustmaster profite de 250$ de rabais et est compatible avec Xbox Series X, Xbox One et Windows PC. Ce système de Thrustmaster est officiellement autorisé par Boeing et Xbox et est une copie de celui sur l'avion de ligne 787 de Boeing. L'ensemble comprend le système de joug et un quadrant des gaz et des volets.

Ça fera donc un accessoire parfait pour les longues sessions de simulation sur Flight Simulator ou tout autre simulateur de vol. Si vous cherchez d'autres alternatives, voici quelques ensembles qu'on vous conseille.

Pour commander l'ensemble TCA Yoke édition Boeing de Thrustmaster:

L'ensemble Yoke TCA édition Boeing de Thrustmaster Pour Xbox Series X, Xbox One, PC *Les prix peuvent changer sans préavis. 399,99$ Amazon Canada

379,99€ Amazon France

