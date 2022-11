Square Enix Montréal: Deux Ex Go et trois autres jeux mobiles fermeront définitivement

Embracer Group passe la hache dans les projets du défunt studio Square Enix Montréal et fermera Deux Ex Go et trois autres jeux mobiles... même si vous les avez achetés.

• À lire aussi: Embracer Group AB ferme le studio Onoma, anciennement Square Enix Montréal (MISE À JOUR)

Le géant suédois a annoncé sa décision mercredi soir de fermer définitivement Deus Ex Go, Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows et Space Invaders: Hidden Heroes. Bien que les trois derniers soient gratuits, Deux Ex Go est toujours en vente sur Google Play et App Store à 7,49$ et 6,99 $ respectivement.

C'est par une publication sur le compte Twitter du studio Onoma qu'Embracer Group a fait l’annonce de la fermeture des jeux a été faite.

«Les jeux seront supprimés de l'App Store/Google Play Store le 1er décembre, et les joueurs actuels ne pourront pas accéder aux jeux après le 4 janvier», peut-on lire dans communiqué. «À compter d'aujourd'hui, les achats dans le jeu sont arrêtés. Nous encourageons les achats antérieurs dans le jeu à être utilisés avant le 4 janvier, car ils ne seront pas remboursés.»

On rappelle d’ailleurs que le studio Onoma, anciennement connu sous le nom de Square Enix Montréal, ferme également ses portes. Bien que le changement de marque du studio Onoma ait eu lieu le mois dernier, sa fermeture a été annoncée deux semaines plus tard.

Embracer n’a pas dit si la fermeture de Deux Ex Go allait également affecter les autres titres dans la série Go, comprenant Lara Croft Go et Hitman Go.

