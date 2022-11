The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan aurait aimé que le spin-off soit une surprise

Jeffrey Dean Morgan aurait souhaité que la nouvelle de sa série spin-off de The Walking Dead reste secrète jusqu'à la fin de la série principale.

Après 12 ans et 11 saisons, la série d'horreur zombie a pris fin le week-end dernier, cependant, les fans de la série pourront continuer à suivre leurs personnages préférés dans trois séries dérivées à venir.

Il a été annoncé en mars que Jeffrey Dean Morgan incarnerait à nouveau Negan aux côtés de Lauren Cohan dans le rôle de Maggie dans Dead City, et à l'époque, il a exprimé sa déception face au fait que la nouvelle ait été annoncée avant la diffusion du dernier épisode de la série principale.

Dans une entrevue pour Deadline, il a expliqué que les enjeux auraient été beaucoup plus élevés dans les derniers épisodes si les téléspectateurs ne savaient pas déjà quels personnages s'en sortiraient vivants. « J'ai probablement eu un peu de mal à en parler, mais écoutez, si vous aviez regardé la scène du dernier épisode avec ces acteurs, imaginez à quel point cette scène aurait été meilleure si vous pensiez que Negan pouvait mourir, a-t-il partagé. Je pense juste que les enjeux auraient été beaucoup plus élevés, et au début d'un épisode final, je pense que si le public ne sait pas que quatre de vos personnages principaux font des «spin-offs», vous savez, ce sont quatre personnes de plus qui pourraient ne pas s'en sortir vivantes. »

« Aurions-nous pu garder le secret aussi longtemps? Probablement pas, mais il fallait essayer. (...) J'aurais aimé que ça reste une surprise. »

Lauren Cohan a convenu que le dernier épisode avait « un peu moins de suspense » à la suite de l'annonce des «spin-offs», qu'elle aurait également souhaité voir publiée plus tard.

Il y a deux autres séries en préparation: une avec Norman Reedus et l'autre avec Andrew Lincoln et Danai Gurira.

