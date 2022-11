The Witcher: CD Projekt RED confirme que le «remake» aura un monde ouvert

CD Projekt RED a confirmé que le remake sur Unreal Engine 5 du jeu original de 2007 The Witcher aura un monde ouvert.

• À lire aussi: La mise à jour de The Witcher 3: The Wild Hunt gratuite sur PS5 et Xbox Series X/S si on a déjà le jeu

• À lire aussi: The Witcher: Liam Hemsworth remplacera Henry Cavill dans le rôle de Geralt

Rapportée par IGN et Gamespot, la nouvelle a été dévoilée dans le plus récent rapport financier du studio. Sans donner de détails en profondeur, CD Projekt RED a brièvement mentionné qu'il s'agirait d'un «RPG solo axé au monde ouvert axé sur l’histoire».

CD Projekt RED n'a rien dit d'autre sur le jeu, réitérant ses propos d'octobre selon lesquels il faudra un certain temps avant d’avoir davantage de détails sur le projet.

«The Witcher est là où tout a commencé pour CD Projekt RED. C'était le premier jeu que nous avons fait, et ce fut un grand moment pour nous à l'époque. Y revenir et le mettre à jour pour que la prochaine génération de joueurs en fasse l'expérience est tout aussi grandiose, sinon plus grandiose », avait déclaré Adam Badowski, chef de studio chez CD Projekt RED, le mois dernier. Le remake sera rebâti à zéro à l’aide du moteur Unreal Engine 5 et de l'ensemble d'outils que CD Projekt RED a créé pour la nouvelle saga The Witcher.

En attendant sa sortie, on rappelle qu'en décembre prochain arrive la mise à jour de The Witcher 3: The Wild Hunt pour les consoles de nouvelle génération. Le studio polonais avait confirmé que les joueurs possédant déjà le jeu y auront droit tout à fait gratuitement.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s