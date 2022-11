Apple annonce les lauréats de 2022 de sa boutique App Store

Cela fait déjà plus de dix ans qu’Apple dévoile les meilleurs jeux et applications de l’année. Les lauréats 2022 représentent un marché diversifié de développeurs du monde entier dont les applis et les jeux ont été sélectionnés par l'équipe éditoriale mondiale de l'App Store d'Apple pour avoir offert une qualité et une jouabilité qui ont su conquérir le cœur de millions de passionnés.

Les applications lauréates 2022

Sur iPhone : BeReal, cette application sociale innovante donne aux utilisateurs un regard authentique sur la vie de leur famille et de leurs amis.

BeReal L'application BeReal

Sur iPad : GoodNotes 5, par Time Base Technology Limited, fait passer la prise de notes numérique au niveau supérieur avec la meilleure prise en charge d'Apple Pencil.

Time Base Technology Limited GoodNotes 5

Sur Mac : MacFamilyTree 10, par Synium Software GmbH, stimule l'exploration de la généalogie grâce à des arbres généalogiques visuels époustouflants et à la collaboration avec des proches du monde entier.

Synium Software GmbH MacFamilyTree 10

Sur Apple TV : ViX, par TelevisaUnivision Interactive, Inc., élève les histoires en langue espagnole au rang de divertissement de premier plan.

TelevisaUnivision Interactive ViX, sur Apple TV

Sur Apple Watch : Gentler Streak, par Gentler Stories LLC.

Gentler Stories LLC Gentler Streak

Les jeux 2022

Sur iPhone : Apex Legends Mobile, par Electronic Arts, apporte le jeu de bataille royale au rythme effréné sur iPhone.

Electronic Arts Apex Legends Mobile

Sur iPad : Moncage, par X.D. Network Inc., propose des énigmes mémorables qui jouent brillamment avec la perspective.

X.D. Network Inc. Moncage

Sur Mac : Inscryption, par Devolver, est un jeu de cartes immersif qui attire les joueurs avec une narration expérimentale.

Devolver Inscryption

Sur Apple TV : El Hijo, par HandyGames, un conte du Far West, vous emporte dans un jeu de furtivité intelligemment conçu qui est exceptionnel sur le grand écran avec Apple TV®.

HandyGames El Hijo

Sur Apple Arcade Game : Wylde Flowers, par Studio Drydock Pty Ltd., propose une simulation de vie unique la plateforme Apple Arcade et invite les joueurs dans son monde charmant de personnages divers et de sortilèges magiques.

Studio Drydock Pty Ltd. Wylde Flowers