Cette manette «transforme» la Nintendo Switch en GameCube

Depuis la sortie de la console GameCube en 2001, beaucoup de joueurs considèrent que sa manette est la meilleure de tous les temps. Si vous faites partie de cette communauté, cet accessoire de Retroflag risque fortement de piquer votre curiosité.

Dénichée par NintendoLife et Retroresolve, la manette Retroflag compatible avec la Nintendo Switch originale et la Nintendo Switch OLED rend hommage à la GameCube et les années 2000 à travers les boutons, les sticks et la coque transparente de couleur mauve.

Retroflag a intégré un «vrai» D-pad, des boutons «A» et «B» verts et rouges, des boutons légèrement incurvés et même un petit C-Stick à la place du stick analogique droit habituel. La manette comprend également les fonctions de vibration et contrôle de mouvement. De plus, sa forme rend la prise en main de la Nintendo Switch beaucoup plus ergonomique. Retroflag assure d'ailleurs que le stick de gauche ne développera pas le problème de dérive à long terme, grâce à un capteur Hall sous ce dernier.

On peut mettre la main sur la manette de Retroflag sur Amazon pour seulement 69,99$.

