Des vidéos du prototype de The Legend of Zelda: Ocarina of Time auraient été retrouvées sur une VHS

Un conservateur de médiathèque aurait fait une découverte remarquable lorsqu’il a visionné une cassette VHS contenant du matériel promotionnel de la N64 pour le printemps 1997.

Déniché par NintendoLife, le conservateur a partagé sur son compte Twitter ce qui serait de rares séquences du prototype de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui auraient été utilisées pour promouvoir des jeux à venir cette année-là. La bande-annonce complète comprenait également des images de Star Fox 64, Yoshi's Story et Blast Corps, entre autres.

Bien sûr, ce qui nous intéresse ici, c’est The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Grâce à la patience d’un autre utilisateur, toutes les séquences mettant en scène Link ont été rassemblées sous une vidéo.

We have new unseen + extended Ocarina of Time proto footage! All thanks to @tanks404 kindly capturing & sharing this rare VHS tape.



Here's all 365 frames of Zelda 64 material, edited back into a continuous sequence. Slowed down version to follow.https://t.co/VP23udckPM pic.twitter.com/TE1k3t5G2Q — MrTalida (@MrTalida) November 29, 2022

On remarque rapidement que Link n’a pas du tout les mêmes airs que dans Ocarina of Time. Les images montrent également notre héros courant le long d'un passage en briques, entrant dans une grotte et traversant Castle Town devant des bâtiments qui ne semblent pas présents dans le projet final.

Capture d'écran YouTube/Tanks Caps

Selon le conservateur, les extraits enregistrés sur la cassette VHS promotionnelle seraient des séquences d’un prototype d’Ocarina of Time qui n’aurait pas encore été documenté.

Cette vidéo est vraiment une belle trouvaille pour les fans de jeux rétro et de The Legend of Zelda. Le conservateur a d'ailleurs publié l’entièreté du contenu du VHS sur YouTube, qu’on peut visionner ici:

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s