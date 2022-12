Hugh Jackman pensait vraiment en avoir fini avec Wolverine

En entrevue avec Deadline, Hugh Jackman a déclaré qu'il pensait en avoir fini avec le célèbre personnage Wolverine avant que Ryan Reynolds vienne le harceler pour reprendre le rôle.

• À lire aussi: Wednesday: une série qui manque de mordant [critique]

• À lire aussi: Top Gun: Maverick revient en salle

Jackman a déclaré qu'il «avait pleinement l'intention» que Logan (2017) soit sa dernière apparition en tant que Wolverine. Mais après avoir regardé le premier Deadpool, Jackman a eu un sentiment de regret et sentait qu’il voulait reprendre son rôle.

«J'ai appelé Ryan juste pour voir ce qui se passait. Et nous voilà maintenant. C'était si rapide», explique Jackman. «Et croyez-moi, il n'y avait pas un matin où je ne me réveillais pas avec Ryan Reynolds devant chez moi avec des affiches disant "S'il vous plaît". Il n’arrêtait pas de me demander [de revenir]. Et je lui disais: "Mec, c’est fini. C’est fini, c’est fini, c’est fini, c’est fini, c’est fini." Alors quand il m'a rappelé [en retour], il m'a demandé: “Tu es sérieux ?”»

Il n’a finalement pas réussi à tenir «sa promesse» et a finalement accepté l’offre de Reynolds. «Je suis un mauvais joueur de poker. Pendant tout ce temps, je disais que c'était fini [avec Wolverine], je le pensais vraiment. Mais quoi qu'il en soit, quelque part au fond de moi, cette idée [de reprendre le rôle de Wolverine] était manifestement cachée et couvait.»

On est en loin de la sortie de Deadpool 3 qui est prévue pour le 8 novembre 2024. On sait très peu de choses sur l'intrigue, mais vous pouvez regarder Reynolds et Jackman en parler dans la vidéo ci-dessus.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s