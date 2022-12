Il existera bientôt une console et des jeux vidéo... pour chiens

Vous est-il déjà arrivé de quitter la maison et, en fermant la porte, de voir les yeux piteux de votre toutou qui vous regarde partir? Si vous avez peur qu’il s’ennuie en attendant votre retour, une entreprise britannique aura bientôt la solution pour vous.

Dénichée par NME, la compagnie Joipaw développe actuellement une console et une série de jeux destinés aux chiens. «Tout a commencé avec un chien appelé Kawet et nous voulions le garder occupé et heureux quand nous n'étions pas à la maison», peut-on lire sur son site. «Compte tenu notre amour pour les jeux vidéo, les activités de plein air et les modes de vie saine, il n'a pas fallu longtemps avant que Joipaw soit né.»

Les jeux actuellement en prototype incluent une version de whack-a-mole ainsi qu’un jeu dans lequel les chiens doivent choisir entre deux côtés de l’écran et décider lequel a plus de bulles.

Ces jeux seront jouables sur une console que Joipaw développe. Elle consiste d'un écran tactile spécial, résistant à la salive, installé sur un distributeur de gâteries qui s'active lorsque le chien réussit la partie.

Selon Joipaw, la console pourrait aider contre l’anxiété de séparation et même combattre la démence chez les chiens.

L’entreprise britannique développe également un moniteur d’activité pour chiens, qui enregistre les données sur l’application reliée.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la console ou les jeux. Il est toutefois possible de réserver l'ensemble de la console et des moniteurs via le site de l’entreprise.

Applications pour chats

Bien qu'une console pour chiens soit très innovatrice, il existe déjà une multitude de jeux destinés aux animaux, notamment pour les compagnons félins. Sur iOS et Android, on retrouve Cat Fishing 2, qui est très apprécié par les chats et leurs maîtres selon les commentaires des utilisateurs. Essayez-le, on vous promet que ça fait de belles vidéos!

