Top Gun: Maverick revient en salle dès le 2 décembre pour une durée de deux semaines.

• À lire aussi: Nintendo dévoile une deuxième bande-annonce pour le film Super Mario Bros.

• À lire aussi: That ‘90s Show: Netflix dévoile une première bande-annonce de la sitcom [VIDÉO]

Prévu sur Paramount+ le 22 décembre, Top Gun: Maverick se paye une dernière visite sur grand écran un peu partout dans le monde. On est heureux d’apprendre que le Canada aura la chance de revoir Tom Cruise faire des vrilles en avion à toute allure au cinéma.

Plusieurs salles à travers la province du Québec accueilleront capitaine Pete Mitchell pour les deux prochaines semaines. On vous invite donc à consulter les horaires des cinémas près de chez vous, car ce sera la dernière chance d'apprécier le film sur écran géant.

Bande-annonce - Top Gun: Maverick

Sorti le 25 mai dernier, Top Gun: Maverick a été un succès retentissant, enregistrant près de 1,486 milliards de dollars en revenus et devenant le film de Tom Cruise le plus rentable de tous les temps. Il n’est donc pas étonnant de le voir obtenir des notes de 96% des critiques et 99% de la part du public sur Rotten Tomatos.

Le film a été réalisé par Joseph Kosinski et met en vedette Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris et Val Kilmer.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s