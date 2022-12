The Last of Us: les personnages se dévoilent dans une série d’affiches pour la série [PHOTOS]

L’adaptation de The Last of Us débutera dans un peu plus d’un mois et HBO a dévoilé une série de nouvelles affiches montrant les personnages principaux en détail.

• À lire aussi: Voici la première bande-annonce de Transformers: Rise Of The Beasts

• À lire aussi: Wednesday: une série qui manque de mordant [critique]

Le compte Twitter officiel de la série a publié des affiches montrant Joel, Ellie, Riley, Marlene, Tess, Sam, Henry, Sarah, Tommy, Bill et Frank.

HBO

HBO

On avait déjà vu la plupart d'entre eux dans les diverses bandes-annonces, ne serait-ce que brièvement, mais ces images offrent aux fans la chance de les analyser de très près.

HBO

HBO

HBO

HBO

HBO

HBO

HBO

HBO

HBO

Créée par Craig Mazin (Chernobyl) et le cerveau derrière le jeu, Neil Druckmann, la série met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie. On retrouvera à leurs côtés Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neill, Storm Reid et Nick Offerman.

The Last of Us débutera sur HBO Max dès le 15 janvier 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s