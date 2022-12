Voici la première bande-annonce de Transformers: Rise Of The Beasts

Optimus Prime rencontre Optimus Primal dans cette première bande-annonce de Transformers: Rise of the Beasts, le septième film de la franchise Transformers.

• À lire aussi: Wednesday: une série qui manque de mordant [critique]

• À lire aussi: Top Gun: Maverick revient en salle

Bande-annonce - Transformers: Rise of the Beasts

Dans la bande-annonce, on découvre enfin l’apparence de quelques Maximals iconiques, tels que Optimus Primal, Cheetor, Rhinox, Airazor, et les nouveaux Autobots Mirage (Porsche 964) et Arcee (Ducati 848).

Selon la synopsis, le film nous emportera dans une aventure aux quatre coins du monde et introduira les Maximals, Predacons et Terrorcons à la bataille sur Terre entre les Autobots et le Decepticons.

Le nouveau film réalisé par Steven Caple Jr. (The Land, Creed II) met en vedette Anthony Ramos (In the Heights, Hamilton) dans le rôle de Noah, Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah, Project Power) dans le rôle d'Elena, et marque aussi le retour de Peter Cullen en tant que Optimus Prime. On entendra également les voix de Ron Pearlman (Optimus Primal), Pete Davidson (Mirage) et Michelle Yeoh (Airazor).

Transformers: Rise of the Beasts arrivera en salle le 9 juin 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s