The Callisto Protocol «injouable» sur PC pour plusieurs joueurs

Le jeu de «survival horror» The Callisto Protocol, sorti ce vendredi, connaît un lancement difficile sur la plateforme Steam.

Des utilisateurs PC se sont manifestés sur la page Steam de The Callisto Protocol pour exprimer leur mécontentement avec les problèmes de performance.

«Le jeu est injouable dans ces conditions, et ce, malgré une config très solide: core I9-12900k / 32 GB ram / RTX 4090! Chutes de frame rate en 4K ou 1440p,» peut-on lire d’un joueur.

La plupart des joueurs mécontents parlent de problèmes de «stuttering», qui arrivent principalement lors du chargement de nouvelles zones ou des deux côtés des cinématiques et animations. Dans un jeu où ces deux derniers sont très présents, les mauvaises performances sont trop évidentes et ça gâche totalement l'expérience.

Exemple des problèmes

«Je n’ai pas pu jouer plus de 20 minutes, de mon bord. Le jeu a planté cinq fois,» peut-on lire dans les commentaires sous la vidéo.

«J’ai un ordinateur de 10 000$ et c’est injouable,» s’exclame un autre utilisateur.

Les problèmes semblent toucher majoritairement les joueurs sur PC, mais plusieurs internautes dans les commentaires YouTube disent avoir eu des problèmes sur PS5 aussi. Des internautes ont même donné au jeu le surnom «The Stuttering Protocol». Ouch.

C’est un lancement difficile pour le jeu d’horreur, qui était très attendu des communautés gaming. On souhaite qu’un correctif pour ces gros problèmes soit déployé le plus rapidement possible.

The Callisto Protocol est disponible sur Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

