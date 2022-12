Gen V: le spin-off de The Boys s’offre une bande-annonce extrasanglante [VIDÉO]

À quelques mois de la première de Gen V sur Prime Video, la série spin-off de The Boys offre aux fans un aperçu gore à teneur élevée en hémoglobine. Cœurs sensibles s’abstenir!

En attendant l’arrivée de la saison 4 de The Boys, Prime Video présentera, en 2023, une série spin-off mettant en vedette la relève des Supes. La série montrera les coulisses de ce que c’est d’être un surhumain à la Godolkin University, une école dont la vocation est de préparer les jeunes superhéros à combattre le crime et à vivre sous contrat avec l’entreprise Vought International. Comme la bande-annonce le montre, Gen V promet de l'action à répétition, mais aussi beaucoup de scènes d'extrême violence et de gore.

On retrouvera Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Patrick Schwarzenegger, Maddie Phillips, London Thor, Asa Germann, Shelley Conn, Derek Luh, Sean Patrick Thomas et Marco Pigossi dans la distribution de la nouvelle série.

Gen V est prévue sur Prime Video en 2023. Aucune date précise n’a toutefois encore été communiquée.

