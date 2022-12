La date de sortie de Star Wars Jedi: Survivor aurait été dévoilée par erreur

Le lancement de la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order ne serait plus qu’à quelques mois. C’est du moins ce qu’aurait dévoilé la fiche Steam du jeu, selon laquelle Star Wars Jedi: Survivor sortirait le 15 mars 2023.

Sur Twitter, l’utilisateur Wario64 a partagé lundi matin des captures d’écran de la fiche avant qu’elle ne soit modifiée.

According to Steam, STAR WARS Jedi: Survivor releases on March 15th https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs — Wario64 (@Wario64) December 5, 2022

Il a aussi partagé les items que les joueurs qui précommandent l’une des deux éditions du jeu recevraient, comme des apparences pour Jedi Cal Kestis et son ami droïde BD-1.

Bien qu’Electronic Arts et Respawn n’aient pas officialisé la date de sortie, et que la fiche Steam a été mise à jour depuis cette «fuite», tout porte à croire qu’une sortie en mars serait imminente. De plus, selon Polygon, EA a mentionné le mois dernier dans son rapport fiscal qu’un titre majeur sortirait entre le 1er janvier et 31 mars 2023.

Entre-temps, Respawn a dévoilé sur son compte Twitter qu’une bande-annonce de gameplay sera diffusée lors des Game Awards, qui auront lieu le 8 décembre 2022 à 19h30 (HNE).

Star Wars Jedi: Survivor sortira sur PlayStation 5, Windows PC et Xbox Series X en 2023.

