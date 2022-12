Keanu Reeves dévoile le film le plus difficile qu’il ait fait

Invité d'honneur au CCXP 2022 de São Paulo, Keanu Reeves a dévoilé l’identité du film le plus difficile à avoir fait dans sa carrière d’acteur.

Rapporté par le média brésilien Omelete et repris par ComicBook.com, l’acteur canadien a avoué que la suite John Wick: Chapter 4 a été le film le plus dur qu’il ait jamais tourné. «En termes d'action, c'est le film le plus dur que j'ai jamais fait. Mais c'est ce qui le rend bon», a-t-il avoué lors d’un panel à la convention brésilienne.

Reeves a dévoilé un peu ce qui attend son personnage dans la suite du film, et ça promet! «Il y a beaucoup de gens qui sont après [John Wick], et il [y a] différents types de scènes qui seront amusantes pour l'action.»

Les spectateurs verront des assassins venir des quatre coins du monde pour avoir la peau de John Wick, mais aussi des scènes d’action plus originales que jamais. «Mais sincèrement, pour les films de John Wick, l'idée c'est vraiment l'invention de la scène, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous réaliser ces scènes?», demande Keanu Reeves.

Lionsgate promet un film plus épique que jamais, en dévoilant que les adversaires de John Wick seront les plus meurtriers de la série. «Avec le prix sur sa tête qui ne cesse d'augmenter, Wick se battra contre la Table Haute mondiale alors qu'il part à la recherche les joueurs les plus puissants de la pègre, de New York à Paris à Osaka à Berlin», peut-on lire dans la synopsis du film.

Aux côtés de Keanu Reeves, la distribution du prochain film voit également le retour de Laurence Fishburne, Ian McShane et Lance Reddick, ainsi que de nouveaux ajouts avec Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson et Bill Skarsgård.

John Wick: Chapter 4 arrivera en salle le 24 mars 2023.

