Sadie Sink a menti pendant le casting de Stranger Things

Sadie Sink a révélé qu’elle avait menti aux frères Duffer à propos de ses capacités à faire du rollerblade pour obtenir le rôle de Max dans Stranger Things.

Lors d’une récente apparition à Jimmy Kimmel Live!, la jeune star a admis qu’elle avait menti pendant le processus d’audition de la série pour être prise.

«J’ai rejoint la série dans la saison 2 et j’étais fan de la saison 1 auparavant, a-t-elle déclaré. Tous mes amis la regardaient et tout. J’étais dans le processus d’audition pour Max et je pense que j’avais fait quatre rappels, le screen test et puis j’ai découvert que j’avais obtenu le rôle.»

Elle a raconté en avoir été informée lors d’un exercice «de discours et de débat», avant de passer à l’étape suivante. Elle avait 14 ans lors du processus d’audition.

«Ils ont envoyé un skateboard chez moi le lendemain et j’ai dû apprendre à en faire, a-t-elle ajouté. Je leur ai dit que je savais faire du rollerblade, ce qui était un mensonge total. En plus les deux n’ont rien à voir, donc je ne sais pas pourquoi j’ai cru bon de dire ça.»

S’entraînant à la planche à roulettes, elle «n’avait aucune idée de comment s’y prendre» et «n’aimait vraiment pas ça». «Le premier jour, j’ai fait une chute assez dure et ça a juste donné un mauvais ton pour la suite».

Sadie Sink a incarné Max à partir de la deuxième saison de Stranger Things jusqu’à aujourd’hui, alors que les fans attendent la saison 5 de la série.

