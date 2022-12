TikTok: quelles sont les vidéos les plus virales de 2022?

La fin de l'année approche à grands pas et TikTok fait sa rétrospective. L’appli chinoise a dévoilé les vidéos qui ont le plus marqué l'année 2022 aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier.

Quelles sont les vidéos qui ont le plus marqué TikTok cette année? La plateforme a dévoilé son classement des dix vidéos les plus populaires dans neuf catégories: FYFaves, les vidéos les plus populaires de l'année du fil, TikTok Taught Me qui rassemble les vidéos à visée éducative, The Playlist, Only On TikTok, Breakthrough Stars, The Hitmakers, Uncovered Communities, Eats on Repeat et Loved by TikTok.

Aux États-Unis, c'est un Français qui s'impose. Le chef Amaury Guichon arrive en tête avec sa vidéo devenue virale dans laquelle il réalise une girafe en chocolat. La vidéo TikTok a cumulé 308,9 millions de vues. Les animaux ont décidément remporté le coeur des utilisateurs puisque la vidéo du petit écureuil @chipmunksoftiktok, avec 227 millions de vues, arrive deuxième, devant la chanteuse Rosalía et sa vidéo du chewing-gum qui a cumulé plus de 157 millions de vues.

Le classement des vidéos les plus populaires sur TikTok a aussi bien rassemblé des anonymes que des célébrités. Outre Rosalía, la chanteuse Lizzo a pris la septième place, et les actrices de la série Riverdale, Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch, qui partagent un compte commun sur le réseau social, sont quatrièmes.

Dans le reste du monde, le créateur sud-coréen @ox_zung a décroché la première place avec sa vidéo à la sauce Khaby Lame, où il teste des astuces insolites. Rosalía fait encore partie du top 3 mais cette fois-ci, la chanteuse s'est emparée de la deuxième place.

Top 10 FYFaves (États-Unis)

@amauryguichon - Chocolate Giraffe! @chipmunksoftiktok - le retour de Squishy après son hibernation @rosalia - l'attitude chewing-gum par Rosalia @blondebrunetteredhead - Riverdale jiggle jiggle @little.blooming.women - «I’m just a baby!» @schmoyoho - le remix «It's Corn !» @lizzo - Lizzo nous apprend la choréographie pour sa chanson «About Damn Time» @itsmrfinn - le show d'un professeur de musique @jimmydarts - la transformation de Tom, sans domicile fixe @meltandpour - lave vs. glace

Dans le monde