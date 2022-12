Voici ce que nous avons cherché sur Google en 2022

Les mots, les questions et les thèmes tapés sur les moteurs de recherche fournissent de bons indices sur les tendances et les sujets qui intéressent les gens.

L’année en recherche est l’analyse annuelle par Google de billions de recherches effectuées dans le monde entier tout au long de l’année. Que ce soit sur l’invasion de la Russie sur son voisin ukrainien, les jeux, la culture populaire ou les sports, les Québécois et les Canadiens ont utilisé le moteur de recherche Google pour s’informer et trouver les réponses à leurs préoccupations.

Chez nous comme ailleurs dans le monde, Wordle domine le palmarès, ainsi que les préoccupations sur la situation Ukraine. Bien entendu, les élections provinciales et la Coupe du monde 2022 ont bien leur place dans le classement.

Les recherches les plus populaires au Québec

Wordle Ukraine Coupe du Monde 2022 Karim Ouellet OD Martinique Élections Québec 2022 Quordle Johnny Depp Encanto Jean-Marc Vallée

La curiosité nous pousse également à trouver les réponses sur Internet. Voici ce que les Québécois ont cherché.

Comment faire?

Comment faire un test rapide? Comment vais-je mourir quiz Comment ramollir la cassonade? Comment décongestionner? Comment friser les cheveux avec un fer plat? Comment connaître son groupe sanguin? Comment faire un budget sur Excel? Comment se débarrasser des coccinelles dans la maison? Comment obtenir un passeport canadien? Comment regarder la Coupe du Monde 2022?

Photo Adobe Stock

Les recherches les plus fréquentes sur l’actualité canadienne

Ukraine Panne Rogers Variole du singe Lisa LaFlamme CNE Élections américaines de mi-mandat Attaques au couteau en Saskatchewan Coupe du Monde 2022 Oscars 2022 Convoi de la liberté 2022

Top tendance des recherches au Canada

Wordle Ukraine Coupe du monde 2022 Reine Elizabeth Betty White Bob Saget Anne Heche Canuckle Johnny Depp Will Smith

En moyenne, les Canadiens nous ont dit qu’ils utilisaient la recherche Google plus de 3 fois par jour pour rechercher quelque chose pour leur vie personnelle. C’est l’équivalent de plus de 3 000 000 de questions répondues chaque heure. Le conflit en Ukraine a amené de nombreux Canadiens à se demander «pourquoi» et «comment».

Volodymyr Zelensky est nommé personnalité de l’année 2022 par le magazine Time

Pourquoi?

Pourquoi la Russie attaque-t-elle l'Ukraine ? Pourquoi Rogers est-il en panne ? Pourquoi Will a giflé Chris ? Pourquoi l’Ukraine n’est-elle pas dans l’OTAN ? Pourquoi y a-t-il une pénurie de lait maternisé ? Pourquoi l’essence est-elle si chère en ce moment ? Pourquoi les camionneurs protestent-ils ? Pourquoi y a-t-il une pénurie de Tylenol ? Pourquoi la crypto-monnaie est-elle en baisse ? Pourquoi Liz Truss a-t-elle démissionné ?

Les films les plus en vogue

Encanto Top Gun Maverick Batman Thor: amour et tonnerre Alerte Rouge Black Adam Tout, partout, tout à la fois Morbius Uncharted Ne t’inquiète pas chérie

Pour s’amuser ou pour s’instruire! Notez ici qu’en sixième place, Worldle, est un jeu visant à deviner le pays ou l’endroit en moins de six tentatives.

Top recherche de jeux

Wordle Canuckle Quordle Heardle Elden Ring Worldle Nerdle Blooket Lost Ark Wordle 2

On peut trouver par pays l’ensemble des recherches faites sur Google.