Reddit a pris de l'ampleur en 2022

La fin de l'année approche et les plateformes font leur bilan. Après Spotify, Apple ou encore TikTok, c'est au tour de Reddit de dévoiler ces chiffres. Et en 2022, la plateforme n'a cessé de grandir.

Reddit séduit. La plateforme communautaire a su attirer de nouveaux utilisateurs en 2022. En faisant sa rétrospective de l'année, Reddit a dévoilé plus de 100 000 communautés actives dans le monde et plus de 430 millions de publications, soit une croissance de 14% par rapport à 2021.

Reddit a également augmenté son engagement avec plus de 2,5 milliards de commentaires. Là aussi, la plateforme a observé une augmentation de 7% par rapport à l'an précédent, et plus de 24 milliards d'upvotes, la version du «like» ou du «J’aime» sur Reddit qui permet de faire remonter une publication sur la plateforme ou un commentaire dans la conversation.

La plateforme a révélé que la publication «Full screenshot of r/place 2022» dans le subreddit «r/place» a été la publication la plus populaire avec 342 000 upvotes. Suivent ensuite «r/interestingasfuck» avec la publication «In 1996 Ukraine handed over nuclear weapons to Russia in exchange for a guarantee never to be threatened or invaded», qui a totalisé 335 546 upvotes, «r/mademesmile: he finally got his acorn» avec 326 900 upvotes et «r/aww: Man stops to rescue kitten, gets ambushed by platoon» avec 308 700 upvotes. «r/place: Place has ended» complète ce top 5 des publications les plus populaires avec 282 700 upvotes.

En France, la communauté la plus consultée a été «r/france», suivie de «r/place» et «r/amitheassole».

La plateforme a également souligné le succès de la communauté «r/tifu», qui a gagné 20 places dans le classement en seulement un an, passant de la 47e communauté la plus consultée à la 27e. Les utilisateurs ont visiblement plébiscité les conversations sur l'honnêteté et la curiosité puisque les subreddits «r/AskMen et r/AskWomen» ont vu leur croissance augmenter respectivement de 59% et 52% par rapport à l'an dernier.

L'information a passionné les utilisateurs. Si les internautes se tournent désormais de plus en plus vers les réseaux sociaux pour s'informer, cela se confirme sur Reddit avec le subreddit «r/worldnews» qui s'impose à la troisième place des communautés les plus consultées. La guerre en Ukraine a été largement suivie sur la plateforme à travers «r/ukraine» qui a enregistré une croissance de 76000% sur ses vues, montant à 1,8 milliard de vues en un an, et plus de 6 millions de publications et de commentaires.

L'espace a aussi fasciné les redditors puisque le «r/space”» a bénéficié d'une augmentation de 79% du nombre de ses vues.