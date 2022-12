L’édition 2023 de la Face des internets est lancée et les coachs ont été dévoilés

La Face des internets revient en force pour une troisième édition en 2023, et cette compétition éclatée regroupera 12 diffuseurs Twitch d’ici ainsi que des coachs légendaires. Et tu peux t’y inscrire dès maintenant!

Quessé ça, la Face des internets?

On va tenter d’ignorer le programme Antidote qui veut vraiment corriger «internets» pendant qu’on t’explique c’est quoi, ce bel événement-là.

La Face des internets, c’est une compétition amicale, mais relevée entre diffuseurs d’ici, produite par l'équipe de Loto-Québec. Du 11 janvier au 22 février 2023, 12 champions sélectionnés participeront, de soir et en ligne, à des formations, ateliers, conférences et exercices conçus pour améliorer leur performance de diffuseur. En plus, les champions seront épaulés par des coachs.

Le week-end du 21 janvier, les champions seront invités à Montréal pour un programme de conférences et de formations. Et le 16 avril, on fait le party au grand Gala au Casino de Montréal où 6 champions remporteront la compétition pour devenir les Super Champions. Le Gala est gratuit, et toute la communauté Twitch est la bienvenue. Et si tu es juste curieux... tu es le bienvenu aussi!

Tous les dimanches à 19 h durant la compétition (du 11 janvier au 22 février 2023), il y aura des événements diffusés sur Twitch et le public aura une influence sur le contenu.

Qui sont les coachs?

Pour cette 3e édition de la Face des internets, les coachs qui vont aider les champions sont:

Valérie Lévesque

Elle est championne des bento, joueuse de jeux qui font peur, partenaire Facebook Live et maintenant sur Twitch.

www.twitch.tv/valerielevesque

LeBergy

Il est l’un des gagnants de la toute première édition de la Face des internets, en plus d’être un joueur de RP Grand Theft Auto et l’ancien propriétaire de l’équipe de e-sport Team Nobu.

www.twitch.tv/lebergy

Charlène

Elle est l’animatrice de l’édition 2021 de la Face des internets, et, dans ses propres mots, une chilleuse notoire, fille du soleil et cringequeen.

www.twitch.tv/charlene

Kharliito

Il est Super Champion de l’édition 2021 de la Face des internets, en plus d’être un improvisateur hors pair et un véritable dynamo.

www.twitch.tv/kharliito

Cette année, les animatrices de la Face sont la sémillante Lynebou, qui était coach lors de la première édition, et l'explosive ShiroTheAlchemist, Super Championne de l’édition 2021 et partenaire Twitch.

Tu es diffuseur ou diffuseuse et tu aimerais t’inscrire à la compétition? C’est facile, tu as juste à te rendre sur le site officiel de la Face des internets pour envoyer ta candidature. Tu as jusqu’au 4 janvier 2023, à 23h58. Et que la Face soit avec toi.