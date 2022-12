Le «wrap-up 2022» de PlayStation est arrivé

Combien d’heures avez-vous passées sur votre console PlayStation cette année? Si vous n’avez pas peur de la réponse, ce récapitulatif est pour vous.

Tous les ans, PlayStation offre le «wrap-up»; un récapitulatif amusant sur vos habitudes vidéoludiques sur ses consoles. Celui de 2022 est arrivé et propose quelques statistiques intéressantes.

«À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 13 janvier 2023, les utilisateurs de consoles PS4 ou PS5* peuvent accéder à leurs temps forts de 2022, mais aussi les partager. Ils récapitulent le nombre de trophées remportés, le nombre de jeux auxquels ils ont joué, le nombre d’heures passées sur des jeux PS4 et PS5 ainsi que le nombre de jeux mensuels PlayStation Plus téléchargés s’ils sont abonnés à PlayStation Plus. Les statistiques seront mises à jour jusqu’à la fin de l’année 2022, alors n’oubliez pas de les consulter au début de l’année prochaine», explique Tim Turi de PlayStation sur le blogue officiel.

Le site offre également des statistiques obtenues par toute la communauté, comme le nombre total de lancers de haches dans God of War Ragnarök.

Le «wrap-up» sera disponible jusqu’au 13 janvier 2023. Pour consulter le vôtre, c’est par ici. À noter que le site semble éprouver quelques difficultés techniques mardi matin, alors il faudra peut-être actualiser la page à quelques reprises.

