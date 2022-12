God of War: une série télé annoncée pour Prime Video

Ça y est, c’est confirmé après des mois de rumeurs: God of War aura sa propre adaptation télé pour Prime Video.

La série, qui a été confirmée par Deadline et THR mercredi, sera produite par Sony Pictures Television et Amazon Studios, en collaboration avec PlayStation Productions.

C’est Rafe Judkins qui sera le showrunner, tandis que Mark Fergus et Hawk Ostby s’occuperont des scénarios. La série, qui est en développement depuis mars, suivra Kratos après le décès de sa femme. Accompagné de son fils, Kratos se lancera dans un voyage pour répandre les cendres de sa femme du plus haut sommet. Le voyage sera, évidemment, rempli d’obstacles, incluant des dieux et des monstres.

«God of War est l’un des jeux les plus primés de PlayStation, nous sommes donc ravis de nous associer à Sony Pictures Television et Amazon Studios pour proposer notre franchise bien-aimée aux fans et à de nouveaux publics, d’une manière audacieuse et authentique», a déclaré à THR le patron de PlayStation Productions, Asad Qizilbash.

God of War vient donc rejoindre plusieurs projets télévisuels basés sur des jeux vidéo populaires comme The Last of Us pour HBO ou encore Halo pour Paramount+.

Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour le moment.