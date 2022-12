Le ton de Deadpool ne changera pas au sein du MCU, selon Shawn Levy

Shawn Levy a assuré aux fans que le ton du prochain Deadpool serait tout aussi « brut, abrasif, terre-à-terre » que les précédents films de la franchise bien qu'elle fasse désormais partie de l'univers cinématographique Marvel (MCU).

Deadpool 3, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, marque le premier projet du superhéros caustique au sein du MCU, après que la société mère de Marvel, Disney, a acquis, en 2019, la 20th Century Fox, qui a produit les deux premiers volets.

« De toute évidence, c'est le premier film Deadpool dans le MCU. Les effets visuels ne manqueront pas, a-t-il déclaré à Collider. C'est aussi une priorité de North Star pour Ryan et moi de faire que Deadpool reste brut, abrasif, terre-à-terre, comme les films l'ont été et comme nous les aimons tous. »

Le cinéaste a expliqué que lui, Ryan Reynolds et les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick s'amusaient beaucoup à écrire, développer et préparer le film avant que le tournage ne commence en mai de l'année prochaine.

« C'est tellement génial de rire tous les jours. C'est tellement délicieux d'entendre, d'écrire et de proposer ces scènes où les gens parlent mal. Et la violence vous arrive en plein visage, elle est “hardcore”, et c'est vraiment un film Deadpool, a-t-il assuré. Je dois dire que développer un film Deadpool est l'une des expériences créatives les plus amusantes de ma vie, car ce n'est pas seulement qu'il est classé R, c'est qu'il est tellement rempli de conscience de soi, et ça rend l'écriture très très amusante, d'une manière qui est unique à cette franchise. »

Deadpool 3 devrait sortir le 8 novembre 2024 en Amérique du Nord.