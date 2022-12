Rumeur: The Last of Us 3 serait déjà en développement

Une rumeur circule sur la Toile concernant une suite de la populaire franchise The Last of Us. Selon un «leaker» de bonne réputation, le troisième chapitre serait déjà en développement.

Cité par PlayStation Lifestyle, le «leaker» ViewerAnon annonce que The Last of Us Part 3 serait déjà en développement chez Naughty Dog avec Neil Druckmann. Il s'agit d'un «leaker» connu dans le monde du cinéma, qui avait d'ailleurs été la source de fuites qui se sont avérées vraies concernant la série HBO The Last of Us.

Well, I'm not watching anything, so... Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Évidemment, il faut prendre ça avec un grain de sel puisque le studio Naughty Dog n'a rien confirmé pour le moment. Toutefois, il ne serait pas surprenant que The Last of Us ait une suite, puisqu'il s'agit d'une franchise encensée par la critique et les joueurs.

En attendant, on pourra se contenter de dévorer la série HBO, mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, qui sort le 15 janvier 2023.

