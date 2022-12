Scream 6: Jenna Ortega dans la mire de Ghostface dans la première bande-annonce

L’un des slashers les plus populaires du cinéma est de retour et cette fois-ci, c’est à New York qu’il sèmera la terreur.

Mardi matin, Paramount Pictures a publié la première bande-annonce de la prochaine entrée dans la franchise d'horreur Scream.

Bande-annonce - Scream 6

La bande-annonce montre Ghostface terrorisant un groupe de personnes dans une voiture de métro remplie d'autres gens masqués pour Halloween. Ce sera intéressant de voir comment le tueur réussira à mettre la main sur ses victimes dans une si grande ville comme celle de New York.

La distribution de Scream 6 comprend Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding et Devyn Nekoda. Le film marque également le retour de Hayden Panettiere et Courteney Cox revenant des films précédents de la série.

Scream 6 est prévu en salle le 10 mars 2023.

