God of War: quels acteurs aimeriez-vous voir dans l’adaptation télé? [Sondage]

Suivant la confirmation que God of War aura sa propre adaptation télé pour Prime Video, l'équipe Pèse sur start se pose une grande question: qui devrait incarner Kratos?

• À lire aussi: God of War: une série télé annoncée pour Prime Video

• À lire aussi: The Game Awards: Elden Ring remporte le Prix du jeu de l’année

Difficile de décider à qui décerner les rôles des personnages principaux, avec autant de gens dans l’industrie plus capables les uns des autres de les interpréter. C’est pourquoi nous avons fait une petite sélection pour Kratos, Atreus, Freya et les frères Sindri et Brok, et c'est à vous de décider quel acteur ou quelle actrice serait le meilleur choix!

Kratos

Pour le rôle principal du dieu de la guerre, on a sélectionné quatre acteurs qui seraient en mesure d’offrir une performance sérieuse et explosive à l’écran. Il faut également quelqu’un au plus haut de sa forme pour effectuer des scènes de combat digne d’un dieu grec à la retraite.

SIE Santa Monica Studio, AFP / Montage Pèse sur Start

Sondage Qui verriez-vous dans le rôle de Kratos? Christopher Judge Alexander Skarsgård Dave Bautista Djimon Hounsou Partagez votre résultat sur Facebook

Atreus

Choisir un acteur pour le jeune Atreus est plus difficile. Il faut prendre en compte beaucoup de facteurs pour sélectionner la bonne personne. Dans les événements de God of War (2018), Atreyu n’a que 11 ans, il faut donc choisir un acteur qui n’ait l’air ni trop jeune, ni trop vieux. Notre sélection peut donc prendre le bord assez vite, à cause de la puberté! Malheureusement, Sunny Suljic, qui prête sa voix à Atreus, serait un excellent choix, mais il est hélas rendu trop vieux pour la version de 11 ans!

SIE Santa Monica Studio, AFP, Courtoisie HBO et BBC / Montage Pèse sur start

Sondage Qui verriez-vous dans le rôle d'Atreus? Billy Jenkins Jeremy Maguire Felix Jamieson Iain Armitage Partagez votre résultat sur Facebook

Freya

Pour Freya, ce n’est pas le choix qui manque chez les actrices de talent! Même l’actrice qui prête sa voix au personnage est une excellente candidate pour le rôle. On aimerait tous les voir dans le rôle de la déesse de l’amour, ancienne reine d’Asgard et des Valkyries.

SIE Santa Monica Studio, AFP / Montage Pèse sur Start

Sondage Qui verriez-vous dans le rôle de Freya? Danielle Bisutti Cara Gee Anne Hathaway Lena Headey Partagez votre résultat sur Facebook

Sindri et Brok

Choisir deux acteurs pour les rôles des deux frères forgerons peut être plus complexe. Il faut une bonne dynamique et une belle connexion entre les deux, mais aussi être drôle. Il existe déjà des duos qui pourraient parfaitement jouer ces deux forgerons, mais ça serait aussi intéressant de voir un nouveau duo incongru à l’écran.

SIE Santa Monica Studio, AFP / Montage Pèse sur Start

Sondage Quel duo verriez-vous dans les rôles de Brok et Sindri? Simon Pegg et Nick Frost Danny DeVito et Charlie Day Kurtwood Smith et Jeffrey Dean Morgan Michael Ironside et Nick Offerman Partagez votre résultat sur Facebook

L’adaptation télé du jeu vidéo sera produite par Sony Pictures Television et Amazon Studios, en collaboration avec PlayStation Productions. C’est Rafe Judkins qui sera le showrunner, tandis que Mark Fergus et Hawk Ostby s’occuperont des scénarios. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais on sait que la série est en développement depuis mars.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s