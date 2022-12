The Last of Us: «la plus grande histoire jamais racontée dans les jeux vidéo», selon Craig Mazin

Le showrunner de l’adaptation télé The Last of Us sur HBO, Craig Mazin, a récemment fait l'éloge de l'histoire du jeu de Naughty Dog lors d’une entrevue avec Empire.

Le créateur de Chernobyl a expliqué pourquoi le jeu était et est encore aussi vénéré. «C'est une affaire simple: c'est la plus grande histoire jamais racontée dans les jeux vidéo», a déclaré Mazin. Parlant des personnages, «ce ne sont que des gens ordinaires. Et cela, en soi, est remarquablement rare dans les jeux. Le fait que [les développeurs chez Naughty Dog] aient gardé [l'histoire] si ancrée et qu'ils vous l'aient vraiment fait ressentir – je n'avais jamais rien vécu de tel, et je joue à des jeux vidéo depuis 1977.»

The Last of Us suit les aventures de Joel et Ellie dans un dangereux voyage à travers les États-Unis, dans l’espoir de sauver la race humaine de l’extinction. À sa sortie, le jeu de Naughty Dog avait été acclamé par la critique, recevant plusieurs notes parfaites et une moyenne de 95 sur Metacritic.

Même si le projet a atterri entre les bonnes mains de Craig Mazin et s'il possède une distribution stellaire et le pedigree de HBO, les attentes restent très élevées pour l’adaptation télé.

Il faudra encore patienter quelques semaines avant de savoir si la série plaira au grand public et aux adeptes du jeu. The Last of Us débutera le 15 janvier 2023 sur HBO Max.

