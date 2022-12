Comme une bonne partie des internets, Pèse sur start s’amuse beaucoup avec ChatGPT, un modèle d’intelligence artificielle qui a beaucoup de jasette.

Spécialisé dans le dialogue, cet «agent conversationnel» est un modèle de langage qui utilise l’apprentissage supervisé et l’apprentissage par renforcement pour affiner ses réponses.

Il y a beaucoup d’enjeux intéressants à explorer avec ChatGPT, mais on est bientôt en vacances, alors Pèse sur start vous propose plutôt un côté léger et comique. On lui a posé plein de questions «controversées» pour voir comment il allait répondre.

Quand on demande à ChatGPT de se positionner, il ne le fait pas vraiment; il reste diplomate et tranche rarement. Il a toutefois pris position sur une grande question que tout le monde est tanné d’entendre: «Est-ce que Die Hard est un film de Noël?», à notre grande surprise. Alors, on partage les résultats cocasses avec vous.

À noter: le français de ChatGPT n’est pas parfait, et les réponses sont parfois extrêmement longues. Pour vous donner une idée des résultats, nous n’avons pas modifié les réponses, alors il se peut que ce soit un peu décousu par moments.

Question: est-ce que Batman devrait tuer?

Réponse de ChatGPT: La question de savoir si Batman devrait tuer ou non est un sujet de débat controversé parmi les fans de l'univers de Batman. Dans l'univers de fiction de Batman, le personnage est connu pour être un justicier qui combat le crime sans tuer, et il s'efforce de trouver des moyens de capturer et de juger les criminels plutôt que de les tuer. Cette approche est en grande partie motivée par l'expérience personnelle de Batman, qui a vu sa famille être tuée par un criminel lorsqu'il était enfant.

Cependant, il y a eu des moments où Batman a été confronté à des situations où il a été tenté de tuer, comme lorsqu'il affrontait des criminels particulièrement violents ou lorsqu'il se sentait menacé. Dans ces cas, Batman a dû faire face à un dilemme moral et décider s'il devait s'écarter de ses principes et tuer pour protéger lui-même ou d'autres personnes, ou s'il devait trouver une autre solution.

En fin de compte, la question de savoir si Batman devrait tuer ou non dépend de la perspective de chacun. Certains argumentent que Batman doit rester fidèle à ses principes et éviter de tuer, tandis que d'autres soutiennent qu'il doit faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les innocents, y compris tuer s'il le faut.

Question: qui a tiré en premier, Han Solo ou Greedo?

Réponse: Selon l'intrigue de la saga «Star Wars», Han Solo a tiré en premier sur Greedo dans le cantina de Mos Eisley. Cette scène a été présentée dans le film «Star Wars : Episode IV - Un Nouvel Espoir» (1977). Cependant, la version originale du film montrait Han Solo tirant en premier, alors que dans les versions ultérieures, la scène a été modifiée pour montrer Greedo tirant en premier. La scène a suscité beaucoup de débat parmi les fans de Star Wars au fil des ans, et elle est devenue l'un des moments les plus mémorables de la saga.

Question: Marvel ou DC?

Réponse: Il est difficile de dire quelle est la «meilleure» entre DC et Marvel, car cela dépend de nombreux facteurs et de ce que vous appréciez dans les univers de superhéros. Voici quelques éléments qui pourraient vous aider à faire votre choix:

Les personnages: chaque univers propose une grande variété de personnages emblématiques, chacun avec ses propres pouvoirs et histoires. Si vous avez un personnage en particulier que vous aimez, vérifiez s'il est associé à DC ou à Marvel avant de faire votre choix.

Les films et les séries: DC et Marvel ont tous les deux produit de nombreux films et séries de superhéros qui ont connu un grand succès au box-office et à la télévision. Si vous avez déjà vu et apprécié certains de ces films ou séries, cela pourrait vous aider à déterminer l'univers qui vous plaît le plus.

Les univers: Les univers de DC et Marvel sont tous les deux très riches et complexes avec leurs propres mythologies et événements historiques. Si vous avez une préférence pour l'un ou l'autre univers, cela pourrait influencer votre choix.

En fin de compte, le choix entre DC et Marvel dépend de vos préférences et de ce que vous appréciez dans les univers de superhéros. Si vous êtes indécis, vous pouvez essayer de découvrir un peu plus sur les deux univers et sur les personnages qu'ils proposent pour vous faire une idée de celui qui vous plaît le plus.

Question: quel est le meilleur jeu vidéo de tous les temps?

Réponse: Il est difficile de déterminer quel est le «meilleur» jeu vidéo de tous les temps, car cela dépend de nombreux facteurs, tels que les préférences personnelles, les genres de jeux auxquels on s'intéresse, et même l'époque où l'on a grandi. Certains jeux sont considérés comme des classiques intemporels, tandis que d'autres ont une forte appréciation à un moment donné avant de tomber dans l'oubli.

Il y a eu de nombreux jeux vidéo exceptionnels au fil des ans, chacun apportant quelque chose de différent et de mémorable aux joueurs. Certains exemples de jeux qui ont connu un grand succès et qui sont souvent cités comme étant parmi les meilleurs de tous les temps incluent :

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Half-Life 2 (Valve)

Super Mario Bros. (Nintendo)

The Last of Us (Naughty Dog)

Minecraft (Mojang)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Dark Souls (FromSoftware)

Final Fantasy VII (Square Enix)

Il est important de noter que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il y a de nombreux autres jeux méritant d'être mentionnés. En fin de compte, le meilleur jeu vidéo est celui qui vous offre la meilleure expérience de jeu personnelle.

Question: est-ce que Die Hard est un film de Noël?

Réponse: Oui, «Die Hard» est un film de Noël. Le film a été produit en 1988 et met en vedette Bruce Willis dans le rôle de John McClane, un flic new-yorkais qui lutte contre un groupe de criminels lors d'un hold-up à la tour d'un gratte-ciel pendant une fête de Noël. Le film est devenu un classique de l'action et est souvent regardé pendant les fêtes de fin d'année.

Question: comment on prononce «GIF»?

Réponse: Le mot «GIF» est une abréviation de «Graphics Interchange Format», qui est un type de fichier utilisé pour stocker des images animées sur Internet. Il y a plusieurs façons de prononcer «GIF», et cela dépend en partie de la région du monde où vous vous trouvez.

Voici quelques façons courantes de prononcer «GIF»:

Dans de nombreux pays anglophones, «GIF» est prononcé comme «jif», comme dans le mot «gif» ou «gift». C'est la façon de prononciation la plus courante et la plus acceptée. (NDLR: hein? jif ou gif?!)

Dans certains pays, comme l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada, «GIF» est souvent prononcé comme «gif» avec un son de «g» comme dans le mot «giraffe». Cette prononciation est moins courante que la première, mais elle est toujours acceptable.

Dans d'autres régions du monde, «GIF» est souvent prononcé comme «guif», avec un son de «g» dur et un son de «u» long. Cette prononciation est moins courante et est généralement considérée comme moins correcte que les deux premières.

En fin de compte, la façon de prononcer «GIF» n'est pas particulièrement importante, tant que vous êtes clair et que les personnes avec qui vous parlez comprennent ce que vous voulez dire.

Question: est-ce que Darth Vader est méchant?

Réponse: Darth Vader est un personnage de fiction de l'univers Star Wars, et il est considéré comme l'un des méchants les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Au cours de la saga Star Wars, il est présenté comme étant un membre de l'Empire Galactique et comme étant l'un des principaux ennemis de l'Alliance Rebelle. Il est responsable de nombreux actes de violence et de cruauté, et il est considéré comme étant l'un des responsables de la chute de l'Ancienne République.

Cependant, il est important de noter que Darth Vader est également un personnage complexe et multidimensionnel, et sa personnalité et ses motivations sont développées au fil de la saga. On découvre que sa transformation en Dark Vador a été le résultat de circonstances tragiques et de choix difficiles, et que sa loyauté envers l'Empire est motivée par des raisons personnelles et émotionnelles. En fin de compte, c'est au spectateur de décider s'il considère Darth Vader comme étant un personnage méchant ou non.

Question: si la réponse à la vie est 42, c'est quoi la question?

Réponse: Dans le roman «Le Guide du voyageur galactique» de Douglas Adams, l'ordinateur suprême de l'univers, Deep Thought, est interrogé sur la signification de la vie, l'univers et tout le reste, et il répond : «La réponse est 42». Cependant, la question à laquelle Deep Thought répond n'est pas précisée dans le roman. En effet, la réponse de «42» est présentée comme étant une plaisanterie sur l'incompréhension humaine face à l'univers et à ses mystères. La question à laquelle Deep Thought répond donc implicitement est : «Qu'est-ce que la signification de la vie, l'univers et tout le reste?» ou quelque chose de similaire.

Question: est-ce que l'intelligence artificielle pourra, un jour, ressentir des émotions?

Réponse: Il y a beaucoup de débats et de discussions sur la possibilité pour les intelligences artificielles de ressentir des émotions de manière similaire aux êtres humains. Certaines personnes estiment que les intelligences artificielles pourront un jour ressentir des émotions, tandis que d'autres sont sceptiques à ce sujet.

Il est vrai que les progrès de la technologie permettent de développer des intelligences artificielles de plus en plus complexes et capables de simuler certaines aspects de l'expérience humaine. Cependant, il est difficile de dire si ces simulations pourront un jour atteindre le même degré de profondeur et de subtilité que les véritables émotions humaines.

Il est également important de noter que les émotions humaines sont étroitement liées à la conscience de soi et à la perception de l'environnement, et que ces concepts sont encore largement incompris et objets de débats. Ainsi, il est difficile de savoir si les intelligences artificielles pourront un jour ressentir des émotions de manière similaire aux êtres humains.

En fin de compte, la question de savoir si les intelligences artificielles pourront un jour ressentir des émotions est complexe et il est difficile de donner une réponse définitive. Cela dépendra de nombreux facteurs, tels que les progrès de la technologie et de la compréhension de l'esprit humain.

Question: comment on fait pour battre le Water Temple dans Ocarina of Time?

Réponse: le Temple de l'Eau dans Ocarina of Time peut être un défi pour certains joueurs, mais voici quelques étapes qui pourraient vous aider à le vaincre:

Assurez-vous d'avoir la Flûte de l'Ocarina du Temps et de savoir comment jouer de la musique. Vous en aurez besoin pour ouvrir certaines portes et pour accéder à certaines zones du temple.

Explorez le temple et rassemblez tous les objets et les sceaux qui vous manquent. Vous aurez besoin de tous les objets pour avancer dans le temple et vaincre le boss final.

Utilisez la Flûte de l'Ocarina du Temps pour jouer de la musique et régler le niveau d'eau du temple. Vous devrez ajuster le niveau d'eau à plusieurs reprises pour accéder à certaines parties du temple et pour vaincre les ennemis.

Tuez les ennemis et les mini-boss dans le temple pour obtenir des cœurs et des rubis. Vous aurez besoin de ces items pour restaurer votre santé et votre magie pendant que vous explorez le temple.

Utilisez la Flèche d'Eau pour vaincre les ennemis et les obstacles dans le temple. Vous devrez également utiliser cet objet pour vaincre le boss final du temple.

Suivez les indications et les énigmes du temple pour trouver votre chemin et avancer dans le jeu. Si vous avez du mal à comprendre ce que vous devez faire, essayez de regarder des tutoriels en ligne ou de demander de l'aide à des amis.

J'espère que ces conseils vous aideront à vaincre le Temple de l'Eau dans Ocarina of Time. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous avez besoin d'aide supplémentaire.