Dwayne Johnson confirme le sort de Black Adam dans le nouvel univers DC

Lundi soir, Dwayne «The Rock» Johnson s’est finalement adressé à la communauté afin de donner l’heure juste sur l’avenir de Black Adam après le remaniement majeur de l’univers étendu de DC.

• À lire aussi: DC Studios: James Gunn répond aux fans qui l’insultent

• À lire aussi: Henry Cavill à la tête d'un projet «Warhammer 40,000» avec Amazon

Par le biais d’une publication Twitter, l’acteur américain a finalement confirmé le sort de l’antihéros.

«James Gunn et moi nous sommes connectés, et Black Adam ne sera pas dans le premier chapitre de l’histoire [du DCEU]. Cependant, DC et [la société de production de Johnson] Seven Bucks ont convenu de continuer à explorer les meilleurs moyens afin d'utiliser Black Adam dans les futurs chapitres du multivers de DC», a écrit l'acteur.

Bien que cette décision soit décevante pour Johnson, il assure qu’il n’y a aucune rancune contre le nouveau PDG de DC Studios. «James et moi nous connaissons depuis des années et nous nous sommes toujours encouragés à réussir», a-t-il souligné. «Rien n’a changé, et je soutiendrai toujours DC (et Marvel) pour gagner et GAGNER GROS.»

Johnson a tenu à célébrer le film pour lequel il a dévoué 15 ans de sa vie et dit être très fier du produit qui a été livré aux fans du monde entier. «Je regarderai toujours la réaction des fans envers Black Adam avec une immense reconnaissance, humilité et amour. Nous avons bien fait», ajoute-t-il.

James Gunn réagit

James Gunn a réagi au message de Johnson en laissant sous-entendre que la porte sera toujours ouverte pour des collaborations futures. «J'adore [Dwayne Johnson] et je serai toujours ravi de voir ce que lui et Seven Bucks feront ensuite. J'ai hâte de collaborer à nouveau [avec eux].»

Bien que Black Adam ne reviendra pas bientôt, son retour reste encore possible dans l’univers DC.

Malheureusement, ce ne sera pas aux côtés d’Henry Cavill, comme la fin du film de Johnson le suggérait. On rappelle que Cavill a annoncé sa sortie du DCEU la semaine dernière, laissant le rôle de Superman vacant. James Gunn a plutôt expliqué sur Twitter qu'il était en train d'écrire un film sur un Superman plus jeune.

Il faudra donc être encore patient pour voir ce que réserve DC Studios pour le personnage adoré de Dwayne Johnson.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s