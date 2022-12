Terminator pourrait revenir selon James Cameron

Invité au balado Smartless, avec Jason Bateman, Sean Hayes, and Will Arnett, James Cameron a dévoilé des informations sur un possible retour de la franchise Terminator.

• À lire aussi: Avatar 2 entre en force au box-office

• À lire aussi: «Avatar: The Way of Water» est incroyablement beau, mais beaucoup trop long [Critique]

La nouvelle, qui a été rapportée par The Playlist, mentionne que des discussions sont en cours pour qu’un reboot ait lieu, malgré les flops majeurs au box-office des deux derniers films.

«Si je devais faire un autre film Terminator et peut-être essayer de relancer à nouveau cette franchise, qui est en discussion, mais rien n'a été décidé, j'en ferais beaucoup plus sur le côté IA plutôt que des robots méchants devenus fous», a révélé Cameron.

Parlant de Terminator: Dark Fate, le réalisateur était relativement content du film, mais croit que le fait d’avoir réuni Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton étaient le clou dans le cercueil.

«Je pense que le film aurait pu survivre avec Linda [et] je pense qu'il aurait pu survivre avec Arnold», avoue Cameron. «Mais quand on met Linda et Arnold dedans et ensuite, vous savez, elle a 60 ans, il a 70 ans, tout d'un coup, ce n'était plus votre film Terminator... ce n'était même pas le film Terminator de ton père, c'était le film Terminator de ton grand-père. Et nous n'avons pas vu cela», déplore-t-il. Malgré tout, il trouve tout de même que le film était «cool».

Cameron a réalisé et coécrit les deux premiers films de Terminator, tous deux considérés comme de grands films d'action. Ce serait donc une joie de retrouver le réalisateur dans un reboot de cette franchise qui, malgré les échecs, reste très appréciée du grand public.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s