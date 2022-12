The Witcher: l’équipe de production promet une «sortie héroïque» pour Henry Cavill

En octobre dernier, Henry Cavill a annoncé qu’il quittait la série Netflix The Witcher après la saison 3. Pour célébrer son passage épique, l’équipe de production a promis aux fans de donner une sortie digne de l’acteur britannique.

En entrevue avec Entertainement Weekly, la créatrice de la série Lauren Schmidt Hissrich a rassuré qu’elle et son équipe feraient tout en leur pouvoir afin d’offrir une «sortie des plus héroïques» pour la star. «Henry a tellement donné à la série et nous voulons donc honorer cela de manière appropriée», a déclaré la showrunner.

«[L’intrigue autour] de Geralt consiste à renoncer à la neutralité et à faire tout ce qu’il doit faire pour se rendre à Ciri. Et pour moi, c’est l’envoi le plus héroïque que nous puissions avoir, même si ce n’était pas écrit pour ça», dévoile-t-elle. «Geralt aura une nouvelle mission en tête lorsque nous reviendrons à lui dans la saison quatre. C’est un Geralt légèrement différent de ce à quoi nous nous attendons. En fait, maintenant c’est un euphémisme.»

Il y a quelques mois, après son apparition dans Black Adam en tant que Superman, l’acteur britannique avait annoncé sa sortie de The Witcher, laissant sa place à Liam Hemsworth pour la saison 4.

Son retour sous la cape rouge n’a malheureusement été que de courte durée, après un remaniement de masse de l’univers étendu de DC par James Gunn et Peter Safran. Plus tôt ce mois-ci, Cavill a confirmé qu’il ne reprendrait pas son rôle du superhéros.

Cette annonce avait créé une marée de tristesse chez les fans et de colère contre DC Studios. L’acteur a toutefois réussi à rattraper le tir en annonçant qu’il participait à un projet de Warhammer 40,000 avec Amazon Studios.

