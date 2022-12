Un client lui demande de créer un PC «Kirby» et le résultat est à couper le souffle! [PHOTOS]

Loin sont les années des PC gris ou beiges achetés au Future Shop (paix à son âme...). Aujourd’hui, certains techniciens informatiques se transforment en véritables artistes et créent des machines personnalisées qui rendront jaloux les plus gros gamers et leurs mères!

C’est le cas de Joshua Wilkinson, dont sa compagnie OdderTech se spécialise à créer des PC thématiques personnalisés. Un peu plus tôt cette semaine, Wilkinson a publié sur Reddit sa dernière création, et c’est franchement une pièce qu’on aimerait aussi posséder.

Son client avait demandé un ordinateur basé sur le thème de «Kirby et fleurs de cerisier», et le produit qui a été livré dépasse tout ce qu’on se serait attendu!

On pourrait penser qu’une machine doit coûter les yeux de la tête, mais selon Wilkinson, la facture finale a monté à 800$US. L’ordinateur comprend un processeur AMD Ryzen 5 5500, 16 Go de mémoire vive, 2 To d’espace de stockage et une carte graphique NVIDIA GTX 960.

L’énergie a plutôt été mise sur l’aspect cosmétique de la machine, avec des objets décoratifs imprimés en 3D et un écran pour mesurer les performances de la machine.

D’autres créations épatantes

L’ordinateur «Kirby» n’est pas sa première création du genre. Sur son site web, il affiche plusieurs créations plus impressionnantes les unes que les autres.

Prenons par exemple ce PC à thématique «The Legend of Zelda»:

Wilkinson a littéralement reproduit le Great Deku Tree sur le devant du PC! Cette machine a coûté environ 2000$US à construire, puisque le client voulait quelque chose plus puissant.

Parmi ses autres projets, on retrouve également des ordinateurs à thématiques de Pokémon, Minecraft, Fallout et même la chaîne de restaurants Whataburger!

Malheureusement pour les joueurs canadiens, OdderTech ne crée des machines que pour la clientèle américaine pour le moment, pour des raisons de livraison. Ça reste toutefois une belle source d’inspiration si vous aussi avez envie de vous bâtir une machine unique.

