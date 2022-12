Les amateurs de jeux vidéo ont été bien gâtés en 2022. Peu importe vos préférences, il y a probablement eu au moins un bon jeu pour vous cette année.

On aurait pu faire une liste des 50 jeux incontournables de l’année, mais on s’est gardé une petite gêne, alors on vous en propose plutôt 10. Il faut toutefois souligner que la liste suivante n’a pas d’ordre; tous les jeux méritent d’être découverts.

Voici 10 jeux vidéo incontournables de 2022 selon Pèse sur start.

Kirby and the Forgotten Land

Nintendo Switch

Nintendo Jeu Kirby and the Forgotten Land

La petite boule rose était de retour en 2022 avec Kirby and the Forgotten Land, un jeu qui fut un réel plaisir à explorer. C’est aussi le titre idéal pour les joueurs qui manquent de temps, car il peut être complété en très peu de temps.

Elden Ring

PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S

FromSoftware Inc., Bandai Namco Entertainment Jeu Elden Ring

Elden Ring de FromSoftware sorti en février a fait jaser tout au long de l’année. Malgré son niveau de difficulté, il a été extrêmement bien reçu par les fans et critiques. Il s’agit d’ailleurs du jeu de l’année des Game Awards!

Notre collègue qui n’a jamais été fan des «souls» est même tombé complètement amoureux du jeu.

Stray

PS4, PS5, Windows

BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive Jeu Stray

Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit résoudre un ancien mystère pour fuir une cybercité tombée dans l’oubli et retourner chez lui. Ah et c’est vous, le chat!

Tunic

Windows, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Finji Jeu Tunic

Tunic est un jeu à la fois adorable, et incroyablement difficile. Malgré son niveau de difficulté, c’est un jeu qui mérite votre attention, car les aperçus vidéo ne lui rendent tout simplement pas justice.

En plus, il est sur Game Pass!

God of War Ragnarök

PS4, PS5

Sony Interactive Entertainment / Santa Monica Studio Jeu God of War Ragnarök

On savait que le retour de Kratos allait être spectaculaire, mais God of War Ragnarök a su dépasser nos attentes. Par contre, avant de plonger dans Ragnarök, on vous suggère fortement de terminer God of War de 2018.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Windows, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch

Dotemu, Gamera Games, Tribute Games Jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

TMNT: Shredder’s Revenge, conçu par le studio québécois Tribute Games, a été adoré des critiques et des fans pour son style rétro et sa réalisation exceptionnelle. Le jeu vous fera certainement retomber en enfance.

A Plague Tale: Requiem

Windows, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Focus Entertainment / Asobo Studio Jeu A Plague Tale: Requiem

Cette suite du jeu A Plague Tale: Innocence a été adorée des critiques et joueurs. Sorti en octobre 2022, le jeu a même obtenu une nomination pour le jeu de l’année aux prestigieux Game Awards. Il s’agit d’un jeu action-aventure et de survie avec des éléments d’horreur.

Il est disponible sur Game Pass, alors profitez-en!

Cult of the Lamb

Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Devolver Digital / Massive Monster Jeu Cult of the Lamb

Cult of the Lamb a été un des jeux les plus populaires de l’année en raison de son gameplay solide et sa touche humoristique. Dans Cult of the Lamb, vous devez monter votre propre secte et faire croître une communauté d’adeptes fidèles.

Horizon Forbidden West

PS4, PS5

Sony Interactive Entertainment / Guerrilla Games Jeu Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West n’a peut-être pas fait couler beaucoup d’encre en février qui fut un mois très chargé côté jeux vidéo, mais il n’a pas beaucoup de défauts. Si vous aimez la franchise Horizon, vous serez absolument émerveillé par cette excellente suite.

Marvel Snap

Android, iOS, Windows

Nuverse / Second Dinner Studios, Inc. Jeu Marvel Snap

Marvel Snap, un jeu mobile gratuit (aussi disponible sur Steam), fut une grande surprise de 2022. Ce jeu de combat avec cartes ne réinvente pas vraiment la formule, mais il est pas mal moins intimidant que ses compétiteurs. Essayez-le, c’est gratuit!

