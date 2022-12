Le jeu québécois Sea of Stars devrait sortir à l’été 2023

Après avoir été repoussé à 2023, le jeu québécois Sea of Stars pourrait sortir l’été prochain.

La nouvelle a été partagée via le site de Nintendo, alors que la compagnie mettait de l’avant plusieurs titres indépendants à l’occasion du temps de Fêtes. Lors de la dernière journée d’annonces, de nouvelles images de Sea of Stars ont été dévoilées et Nintendo a mentionné que le jeu québécois serait prévu à l’été 2023 sur la Nintendo Switch.

Sabotage Studio n’a pas encore confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Toutefois, le studio de Québec a rassuré les fans en réaffirmant qu’une sortie en 2023 était toujours dans les plans, dans une mise à jour sur Kickstarter. «Bien que nous ne puissions pas encore fournir de date de sortie précise, nous tenons à réaffirmer que 2023 sera l’année de sortie de Sea of Stars», peut-on lire dans la dernière communication.

Cet antépisode de The Messenger raconte l’histoire de deux enfants du solstice: un moine lunaire et un danseur de la lame solaire. Inspiré par Chrono Trigger, Sea of Stars offrira au fans de RPG classiques une histoire émouvante remplie de rebondissements, de combats au tour par tour fluides et engageants, et d’un monde ouvert.

Le RPG québécois Sea of Stars sortira sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.

