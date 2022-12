Les grosses sorties de jeux vidéo de 2022 sont derrière nous, alors regardons vers l’avant! Qu’est-ce qui s’en vient en 2023?

Plusieurs excellentes franchises seront de retour en 2023, dont The Legend of Zelda, Diablo et Spider-Man. L’année sera bien chargée côté AAA, mais on aura certainement droit à de bons jeux indie aussi.

Voici donc les jeux les plus attendus de 2023. Du moins, pour le moment!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

12 mai 2023

Nintendo Switch

Les fans du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild attendent sa suite depuis 2017. On pourra enfin découvrir Tears of the Kingdom en mai, qui semble cacher plusieurs secrets mystérieux. On risque d’en savoir plus dans un Nintendo Direct dans les prochains mois.

Starfield

2023

Windows, Xbox Series X/S

Le jeu de rôle de science-fiction de Bethesda a été annoncé en 2018, alors il se fait attendre depuis longtemps. Starfield est le premier nouvel univers créé par Bethesda Game Studios, créateurs récompensés de The Elder Scrolls V: Skyrim et Fallout 4, depuis 25 ans. Dans ce jeu de rôle nouvelle génération au milieu des étoiles, embarquez dans une aventure épique pour répondre au mystère de l'humanité.

Dead Space (Remake)

27 janvier 2023

Windows, PS5, Xbox Series X/S

Ce grand classique de Survival horror et de science-fiction sera de retour en janvier. Le jeu a été réadapté pour offrir une expérience plus immersive grâce à des améliorations en matière de graphisme, d’ambiance sonore et de jouabilité, tout en restant fidèle à la vision du jeu original.

Hogwarts Legacy

Windows, PS5, Xbox Series X/S: 10 février 2023

PS4, Xbox One: 4 avril 2023

Nintendo Switch: 25 juillet 2023

Hogwarts Legacy était prévu pour 2021, mais sa sortie a été repoussée à plusieurs reprises. Il s’agit d’un jeu de rôle d'action-aventure en monde ouvert. Vous pouvez prendre le contrôle et vous retrouver au centre de votre propre aventure dans le Monde des sorciers.

Suicide Squad: Kill the Justice League

26 mai 2023

Windows, PS5, Xbox Series X/S

Plongez dans Suicide Squad: Kill the Justice League, le shooter d'action-aventure à la troisième personne développé chez Rocksteady Studios, les créateurs de la série Batman: Arkham acclamée par la critique.

Planet of Lana

Printemps 2023

Windows, Xbox One, Xbox Series X/S

Une jeune fille et son ami partent pour une mission de sauvetage dans un monde coloré rempli de machines et de créatures inconnues. Planet of Lana est une aventure de réflexion à l’allure de film, encadrée par une saga épique de science-fiction qui s'étend sur des siècles et des galaxies.

Star Wars Jedi: Survivor

17 mars 2023

Windows, PS5, Xbox Series X/S

L'histoire de Cal Kestis continue dans Star Wars Jedi: Survivor, un jeu d'action-aventure galactique à la troisième personne.

Baldur’s Gate 3

Août 2023

Windows

Baldur’s Gate 3 est déjà disponible en accès anticipé, et les évaluations sont déjà très positives. Son lancement complet est prévu en août 2023.

Resident Evil 4 (Remake)

24 mars 2023

Windows, PS4, PS5, Xbox Series X/S

Avec un gameplay modernisé, une histoire revisitée et des graphismes détaillés, Resident Evil 4 signe la renaissance d'un monstre de l'industrie. Replongez dans le cauchemar qui a révolutionné les jeux d'horreur et de survie.

Diablo IV

6 juin 2023

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Le quatrième chapitre de la célèbre franchise Diablo, annoncé en 2019, sort enfin en juin 2023. Comme les jeux précédents, Diablo IV est un jeu hack 'n' slash. L'objectif est de contrôler un personnage qui doit explorer différents environnements et combattre des créatures pour gagner de l’expérience, des armes et de l'équipement.

Final Fantasy XVI

22 juin 2023

PS5

Présenté officiellement en septembre 2020, ce n’est qu’aux Game Awards 2022 que la date de sortie de Final Fantasy XVI a été confirmée. Il sera temporairement exclusif sur la console PlayStation 5, mais on n’en sait pas plus pour le moment.

Marvel’s Spider-Man 2

Automne 2023

PS5

Peter Parker et Miles Morales feront un duo pour cette suite de Spider-Man prévue à l’automne 2023.

Sea of Stars

Été 2023

Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch

Après avoir été repoussé à 2023, le jeu québécois Sea of Stars pourrait sortir à l’été prochain. Conçu par Sabotage Studio, le jeu raconte l’histoire de deux enfants du solstice: un moine lunaire et un danseur de la lame solaire. Inspiré par Chrono Trigger, Sea of Stars offrira au fans de jeux de rôle classiques une histoire émouvante remplie de rebondissements.