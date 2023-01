Black Panther: Wakanda Forever bientôt sur Disney+

Black Panther: Wakanda Forever débarquera sur Disney+ le 1er février, a-t-on appris mercredi.

Même si le film est encore en salle à quelques endroits, Disney a annoncé son arrivée sur sa plateforme de diffusion populaire en février.

Proximity Media, en collaboration avec Marvel Studios et Marvel Entertainment, a également annoncé le podcast Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast. Les fans sont invités à découvrir le parcours émotionnel de la réalisation du film au cours de six épisodes, disponibles partout où on peut écouter des podcasts.

Dans Black Panther: Wakanda Forever, la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje doivent se battre pour protéger le Wakanda des ingérences des puissances mondiales qui interviennent dans le sillage de la mort du Roi T’Challa. Alors que les Wakandais s’efforcent de passer à la prochaine étape de leur histoire, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia et d’Everett Ross, pour forger le nouvel avenir du royaume du Wakanda.

Le film met en vedette Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong'o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Angela Bassett (Reine Ramonda), Tenoch Huerta Mejía (Namor) et Winston Duke (M'Baku).