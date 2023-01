«Avatar»: James Cameron a confiance que les suites se réaliseront grâce au succès de «The Way of Water»

Après l’immense succès d’Avatar: The Way of Water au box-office, James Cameron a expliqué avoir confiance que les suites d’Avatar se réaliseront.

• À lire aussi: Marvel: Dave Bautista soulagé de ne plus avoir à jouer Drax

• À lire aussi: Ballerina: Ana de Armas «avait mal partout» pendant le tournage du spin-off de John Wick

En entrevue à Who's Talking to Chris Wallace?, le réalisateur a avoué que les prochaines années seront bien occupées avec Avatar. «Il semble qu’avec le momentum que le film a maintenant, [...] je ne puisse pas m’en sortir, je vais devoir faire ces autres suites, a révélé Cameron. Je sais ce que je vais faire dans les six ou sept prochaines années.»

Le réalisateur canadien attend impatiemment les discussions avec Disney pour mettre en marche le plan pour Avatar 3. «Nous avons déjà capturé et photographié [Avatar 3], nous sommes donc en postproduction prolongée pour faire toute cette magie en images de synthèse. Et puis Avatar 4 et 5 sont tous les deux écrits, a-t-il dévoilé. Nous avons même le 4 dans la boîte. Nous avons commencé une franchise à ce stade. Nous avons commencé une saga qui peut désormais se dérouler sur plusieurs films.»

Il ne serait pas étonnant que Disney donne le feu vert à la franchise, suivant son énorme succès au box-office. En effet, The Way of Water est désormais le septième film le plus rentable de tous les temps et a surpassé Top Gun: Maverick pour devenir le plus grand film de 2022 – moins d’un mois après sa sortie.

Si vous n’avez toujours pas vu Avatar: The Way of Water, on vous invite à lire notre critique du film, sorti en décembre dernier.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s