Elden Ring: ce streamer bat Malenia avec un saxophone électronique et des bruits de pet [VIDÉO]

Après un Ring-Con, une guitare de Guitar Hero et des bananes, un joueur trouve un nouvel objet à utiliser pour battre Elden Ring: un saxophone électronique.

Dénichée par Kotaku, cette méthode utilisée par ce streamer est du moins très originale. Afin de nous épargner la cacophonie auditive que l’instrument pourrait produire, Dr. DeComposing a remplacé le son par des bruits de pet, et ça rend l’exploit franchement drôle! (C'est drôle des bruits de pet, bon!) Il a surnommé cette course «Deathless Doot Run».

Faire une partie du genre semble en effet être très difficile. Le Roland Aerophone AE-10 de Dr. DeComposing a été configuré de manière à ce que chaque note corresponde à une commande de souris ou de clavier. La caméra et le personnage sont contrôlés par un joystick à l'arrière de l'instrument.

Bien que le Dr. DeComposing soit un vrai compositeur-doctorant avec des années d'expérience, cela ne signifie pas qu’Elden Ring au saxophone est plus facile pour lui.

Il s’est confié à Kotaku que l'un des plus gros problèmes qu’il a rencontrés fût de ne pas pouvoir exécuter deux commandes en même temps, en succession rapide ou avec un quelconque degré de précision. «Tous ces facteurs [d'entrée du contrôleur] combinés signifient que des actions simples comme courir et tourner simultanément ne peuvent pas être effectuées sans avoir à actionner plus de commandes que j'ai programmées dans l'Aerophone», a-t-il déclaré. «Et donc, la plateforming est un cauchemar. Le nombre de fois où je suis mort à cause de la gravité parce que les commandes de l'Aerophone ne répondaient pas bien est inimaginable.»

Regarder des morts répétées tout en essayant de se frayer un chemin vers le dernier boss est amusant en soi. Dans l’extrait contre Malenia, les sons de l’instrument ont été remplacés par des bruits de flatulence, ce qui rend l'exploit encore plus joyeux. Toutefois, Dr. DeComposing permet aux téléspectateurs de sa chaîne Twitch de prendre le contrôle des sons, en les remplaçant aussi par d’autres bruits, comme des aboiements de chiots.

En plus d’Elden Ring, Dr. DeComposing a également battu Dark Souls 3, Bloodborne et a récemment terminé Sekiro. Il entreprend maintenant les Dark Souls originaux, et après Dark Souls 2, la «Deathless Doot Run» sera terminée.

