Intelligence artificielle: les personnages de Street Fighter imaginés de façon ultra réaliste par Midjourney

L’intelligence artificielle ne cesse d’impressionner et sa magie est encore démontrée alors qu’un utilisateur fait appel à Midjourney pour imaginer les personnages de Street Fighter plus vrais que nature.

À l’aide de l’outil, l’artiste visuel Edmond Yang a partagé sur son compte Instagram une série d’images générées par Midjourney qui montrent les personnages de Street Fighter s’ils existaient pour le tournage d'un film de la franchise. Et franchement, ça impressionne!

Outre les proportions anatomiques quelquefois exagérées et les mains ratées, le résultat est étonnant. On pourrait presque croire que les photos ont été prises sur un plateau de tournage. On vous laisse juger par vous-mêmes:

Instagram/Edmond Yang

Instagram/Edmond Yang

Instagram/Edmond Yang

Instagram/Edmond Yang

Instagram/Edmond Yang

Instagram/Edmond Yang

Instagram/Edmond Yang

Instagram/Edmond Yang

Tasse-toi Jean-Claude Van Damme, l’intelligence artificielle est là!

