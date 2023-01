Avatar 3: James Cameron partage des indices importants du prochain film

Toujours en salle, Avatar: The Way of Water domine le box-office. Ça n’arrête pas James Cameron à donner des indices sur le prochain film dans la franchise Avatar.

En entretien avec Deadline, le réalisateur a donné quelques informations sur ce que les fans pouvaient s’attendre d’Avatar 3. Il a notamment dit que l’élément de feu sera un aspect très important dans le prochain épisode. «Le feu a un but symbolique dans le film et il y a une culture qui est spécifiquement autour de ce concept. Cela en dit probablement trop au moment où nous parlons», a-t-il déclaré à Deadline.

Il a également ajouté que deux nouvelles cultures seront présentées dans le prochain film. «Nous avons rencontré les Omaticaya, nous avons rencontré les Metkayina, et vous allez rencontrer deux nouvelles cultures dans le prochain film, et ça se déroulera un peu plus librement dans le monde de Pandora [...].»

Au même événement, Jack Champion a partagé que son personnage Spider sera de retour dans la suite, tandis que Trinity Jo Bliss qui joue Tuk, a partagé son excitation de découvrir ce que l’avenir réserve aux personnages et de voir les nouveaux biomes de Pandora.

