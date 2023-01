En 2022, les internautes utilisant Android ont passé plus de temps sur les réseaux sociaux qu'en 2021

Les internautes utilisant Android ont vu leur temps passé sur les réseaux sociaux augmenter encore en 2022 jusqu'à atteindre les deux milliards d'heures.

Si certaines études ont démontré une baisse significative du temps passé en ligne en 2022, jusqu'à atteindre son niveau le plus bas depuis 2017, le rapport State of Mobile 2023 de data.ai, le nouveau nom de App Annie, a souligné le contraire chez les propriétaires d'Android. Ces derniers ont vu leur temps augmenter en ligne, jusqu'à dépasser la barre fatidique des deux mille milliards d'heures passées sur des téléphones sous Android. En 2021, ce sont 1 740 000 000 000 heures qui ont été passées sur les réseaux sociaux avec les téléphones Android.

D'après l'étude, qui a analysé le temps passé sur les réseaux sociaux, mais également la consommation de vidéos courtes ainsi que la diffusion en direct, en excluant les applications de rencontres, le temps en ligne des utilisateurs d'Android a augmenté de 16,7% en 2022 par rapport à 2021: «Le temps total passé sur les téléphones Android a augmenté de 17% par rapport à l'année précédente pour dépasser les 2 milliards d'heures en 2022. Cette croissance a été stimulée par l'installation de nouvelles applications, qui a fait un bond de 15% par an, dont 25% en Chine», a expliqué data.ai dans son dernier rapport.

Si en 2021, la consommation des utilisateurs d'Android avait baissé par rapport à 2020, en passant d'une hausse de 31,1% à seulement 8,7%, ce rebond en 2022 démontre la forte appétence des internautes pour les plateformes communautaires et pour la vidéo: «La croissance des dépenses de consommation s'est heurtée à des vents contraires sur des marchés de premier plan comme la Chine et le Japon. Sept des dix premières applications ont enregistré une baisse par rapport à l'année précédente, notamment LINE, Facebook et QQ. Toutefois, cette baisse a été compensée par la forte croissance d'applications comme TikTok, Snapchat, WePlay et Zhihu», explique le rapport.

Au total, les utilisateurs d'Android ont passé en moyenne 5 heures et 2 minutes par jour en 2022 sur des applications mobiles. C'est 9% de plus par rapport à 2020. L'Indonésie, le Brésil, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud et Singapour s'imposent parmi les pays les plus connectés aux applications mobiles sur Android en dépassant les 5 heures par jour, mais c'est en Arabie saoudite, en Australie et à Singapour que le temps passé en ligne a augmenté le plus rapidement: «Le temps passé a augmenté le plus rapidement sur quatre ans en Arabie saoudite, en Australie et à Singapour à 68%, 67% et 62%». En France, les utilisateurs d'Android ont quant à eux passé 3,9 heures par jour sur leurs téléphones contre 3,6 heures en Chine.

Toujours d'après l'étude de data.ai, les internautes utilisant Android ont passé le plus de temps sur WeChat (19,5%), TikTok (17%), YouTube (12,7%), Facebook (9,2%), Chrome (8,1%) ou encore Instagram (4,6%).