«The Last of Us» est la deuxième plus grande première de HBO en plus d’une décennie

La série The Last of Us est un succès monstre pour HBO, même après un seul épisode diffusé dimanche dernier. Il s’agit de la deuxième plus grande première en treize ans sur le réseau, derrière House of the Dragon.

C’est ce que raporte Variety, citant les chiffres de la firme Nielsen et de Warner Bros. Discovery. Le premier épisode de l’adaptation du jeu vidéo de Naughty Dog a attiré 4,7 millions de spectateurs aux États-Unis seulement, sur la chaîne HBO ainsi que HBO Max.

Il s’agit donc du deuxième plus gros lancement de série sur HBO en 13 ans, derrière House of the Dragon, série sortie en août 2022. The Last of Us dépasse les lancements de Game of Thrones, Westworld, Euphoria et Succession – tous des projets qui ont été extrêmement populaires.

«L’audience du dimanche soir pour une série HBO représente généralement 20% à 40% de l’audience totale de l’émission par épisode», souligne HBO. Les chiffres pourraient donc augmenter dans les jours à venir.

Cité par Variety, Casey Bloys, président-directeur général de HBO et HBO Max Content, a félicité les équipes de la série pour leur succès. «Félicitations à Craig [Mazin], Neil [Druckmann] et aux brillants acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à [The Last of Us]. Nous attendons avec impatience que les fans du monde entier puissent profiter du reste de la saison», a-t-il déclaré.

Le succès de la série The Last of Us n’est pas une grande surprise pour les fans du jeu de Naughty Dog; il s’agit d’un des jeux les plus appréciés des critiques depuis sa sortie en 2013. L’adaptation HBO a été magnifiquement reçue des critiques avant sa sortie officielle au grand public – par Pèse sur start aussi. Lisez notre critique ici!

Le deuxième épisode de The Last of Us sort sur HBO dimanche.

