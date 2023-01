Returnal débarque sur PC en février

Le jeu Returnal, qui était jusqu’à maintenant exclusif à la console PlayStation 5, sortira sur PC le 15 février, a-t-on appris mercredi.

C’est le directeur marketing de Housemarque Mikael Haveri qui a dévoilé la date de sortie de Returnal sur PC.

«Nvidia DLSS et AMD FSR seront des options d’amélioration visuelle par IA disponibles pour les cartes graphiques compatibles, vous permettant d’augmenter votre framerate sans faire de compromis sur la résolution. NVIDIA NIS a également été ajouté pour les joueurs qui désirent voir une amélioration au niveau des performances, mais ne disposent pas du matériel nécessaire pour profiter du DLSS ou du FSR,» a déclaré Haveri sur le blogue officiel de PlayStation.

Housemarque a également dressé la liste des configurations recommandées pour profiter du jeu de tir à la troisième personne aux éléments roguelike.

Il faudra au minimum, pour une performance 720p 60FPS avec les paramètres graphiques «bas», une NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go)/AMD Radeon RX 580 (8 Go), un CPU Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz)/ AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz), 16 Go DDR4 de RAM, Windows 10 et 60 Go de stockage avec SSD recommandé.

Courtoisie PlayStation

Les joueurs sont aussi invités à utiliser un casque qui permet de profiter du son 3D du jeu sur PC. «Profitez du son et de la musique primés grâce au Dolby Atmos, deux solutions 3D audio, ou du son surround 5.1 ou 7.1. Et avec l’audio par rayon tracé personnalisé, vous pourrez vous immerger pleinement dans l’atmosphère de Returnal», est-il indiqué.

Le jeu peut être précommandé sur Steam pour 69,99$ CA. Lisez la critique de Pèse sur start juste ici!