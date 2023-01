Riot Games effectue des licenciements dans plusieurs départements

Le studio à l’origine des jeux populaires comme League of Legends et Valorant, Riot Games, a procédé à une série de licenciements ce mercredi.

• À lire aussi: Microsoft prévoit licencier environ 10 000 employés

D’abord rapportée par le journaliste e-sport, Jacob Wolf sur Twitter, le studio américain a finalement confirmé que 46 employés ont malheureusement perdu leurs emplois.

Dans un communiqué obtenu par plusieurs médias, Riot Games explique avoir mis en place «des changements stratégiques au sein de quelques équipes pour affiner notre concentration dans un certain nombre de domaines.» Ces changements ont malheureusement coûté l’emploi à 46 personnes. «Cela fait partie du cours normal de nos activités: nous faisons périodiquement les changements apportés à notre structure et à nos équipes en fonction de ce qui, nous pensons, nous permettra d’offrir le meilleur contenu et les meilleures expériences aux joueurs», peut-on lire dans le communiqué.

Bien que 46 personnes ne sont plus à l’emploi de la compagnie, Riot Games affiche actuellement au moins 150 postes à combler dans le monde, selon Eurogamer.