Scream VI: Ghostface pourchasse les survivants des ses crimes dans une nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

Dans la nouvelle bande-annonce de Scream VI, on a enfin un regard en détail du célèbre meurtrier en série qui terrorise maintenant New York.

Dans la vidéo de deux minutes publiée par Paramount Pictures, on suit quatre survivants qui quittent Woodsboro pour commencer une nouvelle vie. Mais le passé les rattrape, alors que Ghostface se met à leurs trousses.

On retrouve les personnages Sam Carpenter, Mindy Meeks-Martin, Chad Meeks-Martin, Tara Carpenter, Kirby Reed et Gale Weathers qui tenteront de fuir les griffes du tueur. Aux côtés de Jenna Ortega, Hayden Panettiere et Courteney Cox, on verra Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra, et Samara Weaving.

Scream VI arrivera en salle le 10 mars 2023.

Paramount Pictures

