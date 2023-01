Tron 3: de retour sur les rails avec Jared Leto et le réalisateur Joachim Rønning

Après plusieurs difficultés, le troisième film de la franchise Tron serait de retour sur la bonne voie avec Jared Leto et le réalisateur Joachim Rønning en pourparlers.

La nouvelle a été confirmée par Deadline et selon leurs informations, bien que les accords entre Disney et Rønning n’ont pas encore été conclus, l’équipe de production serait déjà en train de se former et pourrait débuter le tournage au mois d’août à Vancouver.

Si tout va bien, Tron 3, aussi surnommé Tron: Ares, pourrait marquer la quatrième collaboration entre Disney et le cinéaste norvégien. En effet, Rønning est aussi connu pour avoir réalisé Maleficent: Mistress of Evil, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales et a tout récemment de terminer la production de Young Woman and the Sea, avec Daisy Ridley.

Il est encore trop tôt pour savoir quand nous verrons la suite de Tron: Legacy au cinéma. Il faudra donc faire preuve de patience avant d’avoir d’autres nouvelles à ce propos. On rappelle que Tron: Legacy est sorti en 2010 et était la suite du premier film de 1982, mettant en vedette Jeff Bridges.

