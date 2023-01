Netflix: Cobra Kai renouvelée pour une sixième et dernière saison

Ce vendredi, les créateurs de Cobra Kai ont annoncé une sixième et dernière saison sur Netflix.

Dans une lettre ouverte destinée aux fans, les producteurs exécutifs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ont confirmé la nouvelle et avertissent les tééléspectateurs d’attacher leurs tuques «pour la PLUS GRANDE SAISON DE COBRA KAI».

Les producteurs évoquent également le parcours de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), depuis son arrivée dans la vallée en 1984 jusqu'à aujourd’hui, où il a contribué à influencer une nouvelle génération de héros opprimés, formé des alliances improbables et honoré les leçons de son sensei dans son propre dojo.

C'est la conclusion du voyage Cobra Kai que les producteurs exécutifs voulaient offrir à lui et Johnny Lawrence (William Zabka) – et à tous les autres dans cet univers.

Aucune date n’a encore été annoncée pour la dernière saison. Même si c’est la fin, n’oubliez jamais ces mots: «Cobra Kai ne meurt jamais.»

